Milano
17:35
45.719
+0,10%
Nasdaq
19:48
25.772
+1,04%
Dow Jones
19:48
49.511
+0,50%
Londra
17:35
10.125
+0,80%
Francoforte
17:35
25.262
+0,53%
Venerdì 9 Gennaio 2026, ore 20.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Tasso disoccupazione USA in dicembre
Tasso disoccupazione USA in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
09 gennaio 2026 - 14.55
USA,
Tasso disoccupazione in dicembre pari a +4,4%
, in calo rispetto al precedente +4,5% (la previsione era +4,5%).
Condividi
Leggi anche
Germania, Tasso disoccupazione in dicembre
USA, Tasso disoccupazione in novembre
Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% a dicembre
Spagna, disoccupazione in calo a dicembre, tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato
Argomenti trattati
USA
(292)
Altre notizie
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 12 dicembre
Cina, Tasso disoccupazione in novembre
Appuntamenti macroeconomici del 16 dicembre 2025
Tasso disoccupazione Giappone in novembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 dicembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 26 dicembre
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto