Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:48
25.772 +1,04%
Dow Jones 19:48
49.511 +0,50%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

Tasso disoccupazione USA in dicembre

Tasso disoccupazione USA in dicembre
USA, Tasso disoccupazione in dicembre pari a +4,4%, in calo rispetto al precedente +4,5% (la previsione era +4,5%).
