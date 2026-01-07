Milano 10:15
Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% a dicembre
(Teleborsa) - Stabile la disoccupazione in Germania a dicembre 2025. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto al 6,3%, come da attese.

Parallelamente, c'è stato un aumento di 3 mila disoccupati, sotto i 5 mila del consensus e dopo i mille del mese precedente.

Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,910 milioni dai 2,885 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,977 milioni da 2,973 milioni.
