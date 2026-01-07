Germania, tasso di disoccupazione stabile al 6,3% a dicembre

(Teleborsa) - Stabile la disoccupazione in Germania
a dicembre
2025. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione
destagionalizzato è rimasto al 6,3%, come da attese.
Parallelamente, c'è stato un aumento di 3 mila disoccupati
, sotto i 5 mila del consensus e dopo i mille del mese precedente.
Il numero complessivo
dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,910 milioni dai 2,885 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,977 milioni da 2,973 milioni.