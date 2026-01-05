Spagna, disoccupazione in calo a dicembre, tasso di disoccupazione giovanile più basso mai registrato

(Teleborsa) - In Spagna
, il numero di disoccupati
registrati presso gli uffici del Servizio Pubblico per l'Impiego (SEPE) a fine dicembre 2025
è diminuito di 16.291 unità rispetto al mese precedente (-0,67%), a fronte delle -18.800 unità della rilevazione precedente. Gli analisti si attendevano un aumento di 5.700 unità.
Con questa diminuzione, la disoccupazione registrata ammonta ora a 2.408.670 persone.
Su base annua, la disoccupazione è diminuita di 152.048 persone (-5,94%), segnando 56 mesi consecutivi di calo su base annua.
Il numero di disoccupati sotto i 25 anni
ha raggiunto il minimo storico, con 176.852 persone registrate come disoccupate.
La disoccupazione femminile
è diminuita di 22.096 unità a dicembre.
Il tasso di copertura a novembre è stato dell'81,16%, il più alto per quel mese nella storia.