Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:38
25.077 +1,44%
Dow Jones 17:38
48.766 +0,54%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

PMI composito USA in febbraio

USA, PMI composito in febbraio pari a 51,9 punti, in calo rispetto al precedente 53 punti (la previsione era 52,3 punti).
