Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:41
24.941 -0,07%
Dow Jones 17:41
48.830 -0,30%
Londra 17:40
10.780 -1,20%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

USA, PMI manifatturiero in febbraio

USA, PMI manifatturiero in febbraio pari a 51,6 punti, in calo rispetto al precedente 52,4 punti (la previsione era 51,2 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
