Milano
17:35
46.280
-1,97%
Nasdaq
17:41
24.941
-0,07%
Dow Jones
17:41
48.830
-0,30%
Londra
17:40
10.780
-1,20%
Francoforte
17:35
24.638
-2,56%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, PMI manifatturiero in febbraio
USA, PMI manifatturiero in febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 marzo 2026 - 15.50
USA,
PMI manifatturiero in febbraio pari a 51,6 punti
, in calo rispetto al precedente 52,4 punti (la previsione era 51,2 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
PMI manifatturiero Giappone in febbraio
Giappone, PMI manifatturiero in febbraio
Unione Europea, PMI manifatturiero in febbraio
Appuntamenti macroeconomici del 20 febbraio 2026
Altre notizie
PMI manifatturiero USA in gennaio
ISM manifatturiero USA in febbraio
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 febbraio 2026
Giappone, PMI manifattura febbraio si rafforza a sorpresa a 52,8 punti
PMI manifatturiero Giappone in gennaio
Appuntamenti macroeconomici del 4 febbraio 2026
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto