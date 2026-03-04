Milano 16:36
USA, PMI servizi febbraio rivisto al ribasso

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 51,7 punti nel mese di febbraio contro una stima preliminare di 52,3, e risulta in calo rispetto ai 52,7 del mese precedente.

L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma tuttavia al di sopra la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.

Peggiora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 51,9 punti, in calo dai 52,3 punti della stima preliminare e rispetto ai 53 punti di gennaio.

