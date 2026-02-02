Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7739. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,7821, mentre il primo supporto è stimato a 0,7657.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)