Milano 13:45
45.892 +0,80%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:45
10.296 +0,71%
Francoforte 13:45
24.757 +0,89%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 febbraio

Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7739. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,7821, mentre il primo supporto è stimato a 0,7657.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
