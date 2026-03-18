Londra: andamento negativo per British American Tobacco
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che produce sigarette, che tratta con una perdita dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che British American Tobacco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,86%, rispetto a +0,21% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni di breve periodo di British American Tobacco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 45,14 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 44,14. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 46,14.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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