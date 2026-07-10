UE raggiunge 452 milioni di abitanti: quinto anno di crescita consecutivo

(Teleborsa) - La popolazione dell'Unione europea ha raggiunto quota 452 milioni di abitanti all'inizio del 2026, 706.000 in più rispetto all'anno precedente. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), evidenziando che si è trattato del quinto anno consecutivo di crescita demografica nell'UE, dopo il calo registrato nel 2021 durante la pandemia di Covid.



Dal 2012, il saldo naturale negativo della popolazione dell'UE (più decessi che nascite) è stato compensato da un saldo migratorio positivo. Il 1° gennaio 2026, la popolazione dell'UE era superiore di 8 milioni di persone rispetto al 2016 e di 16 milioni rispetto al 2006.



Su un periodo più lungo, la popolazione dell'UE è cresciuta di 97,5 milioni di persone tra il 1960 (354,5 milioni) e il 2026 (452 ??milioni). Allo stesso tempo, il tasso di crescita demografica ha rallentato negli ultimi decenni. In media, la popolazione è aumentata di 3 milioni di persone all'anno negli anni '60 e di 0,6 milioni all'anno negli anni 2010.



La popolazione dei paesi dell'UE al 1° gennaio 2026 variava da 83,5 milioni in Germania a 0,6 milioni a Malta. I 5 paesi più popolosi rappresentavano i due terzi della popolazione dell'UE: Germania (18,5% della popolazione dell'UE), Francia (15,3%), Italia (13%), Spagna (11%) e Polonia (8%).



Tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2026, la popolazione è aumentata in 16 paesi dell'UE. I tassi di crescita più elevati sono stati registrati a Malta (tasso grezzo di variazione della popolazione totale pari a +24,1 per 1.000 persone), Cipro (+13,7) e Lussemburgo (+13,1). I tassi di declino più marcati sono stati registrati in Lettonia (-8,3 per 1.000 persone), Estonia (-6,8) e Ungheria (5,4).

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