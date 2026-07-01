Mercato auto italiano: +10,6% a giugno con 146.423 immatricolazioni

Le elettriche volano a +84,7% e superano il 10% di quota.

(Teleborsa) - Il mercato italiano dell'auto archivia un giugno positivo con 146.423 immatricolazioni, in crescita del 10,59% rispetto alle 132.402 dello stesso mese del 2025, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà di auto usate sono stati 481.205, in aumento del 9,50% rispetto a giugno 2025. Il volume complessivo delle vendite mensili, pari a 627.628 unità, si è ripartito per il 23,33% su vetture nuove e per il 76,67% su usato. Il primo semestre chiude con 938.341 immatricolazioni totali, in crescita del 9,3%.



"A giugno il mercato italiano dell'auto si mantiene in crescita (+10,6%) anche grazie a un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese del 2025 – ha commentato Roberto Vavassori, presidente di ANFIA –. Il primo semestre dell'anno chiude con una variazione positiva del 9,6%, oltre 80mila unità in più rispetto a gennaio-giugno 2025". Vavassori ha sottolineato la buona performance dell'elettrico, con una quota BEV che "supera il 10% nel mese e si attesta all'8,5% nella prima metà dell'anno", definendolo "un segnale incoraggiante" da consolidare "con una programmazione quinquennale di misure a sostegno dell'installazione delle infrastrutture di ricarica private e condominiali".



Il dato più rilevante del mese riguarda proprio le auto elettriche: le immatricolazioni BEV hanno raggiunto 14.721 unità a giugno, con un balzo dell'84,7% e una quota di mercato salita al 10,1%, dal 6% di giugno 2025. A trainare i numeri sono ancora le registrazioni di veicoli acquistati grazie agli incentivi introdotti lo scorso ottobre, esauriti in una sola giornata. Nel primo semestre le elettriche immatricolate sono 78.819 (+76,3%), con una market share dell'8,4% rispetto al 5,2% del primo semestre 2025. Il parco circolante elettrico italiano ha raggiunto quota 435.237 auto al 30 giugno.



"I dati di giugno ci consegnano un segnale incoraggiante – ha dichiarato Roberto Pietrantonio, presidente di UNRAE –. Quando il consumatore viene messo nelle condizioni di scegliere, grazie a un'offerta sempre più ampia e accessibile e a misure che ne favoriscono concretamente l'acquisto, la risposta arriva ed è positiva. È la dimostrazione che sostenibilità e mercato possono crescere insieme, purché si creino le condizioni giuste per accompagnare famiglie e imprese lungo questo percorso".



(Foto: @pixel7propix on Unsplash)

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