Azimut con il gruppo industriale We.Do Holding: finanziamento da 7 milioni di euro

(Teleborsa) -, gruppo industriale attivo nel settore dell’arredo d’alta gamma, dell’interior design e del contract, ha ottenuto un finanziamento digrazie al supporto di, società delattiva nel corporate finance, che ha originato l’operazione con un team composto dal Director Luca Monis e Stefania Agosta, vice president.Il, che è stato strutturato e concesso dal fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF e da altri fondi di private debt gestiti da Azimut Investments, ha interessato le due controllate(arredo casa) e(contract), le quali hanno sviluppato un piano industriale innovativo rivolto all’abitare che integra arredo, spazi, funzioni, servizi, tecnologia, energia e qualità della vita. Gli aspetti disono stati particolarmente considerati dal suddetto fondo di Azimut dedicato alla crescita delle eccellenze italiane attente ai principi sociali e ambientali.Nello specifico, l’operazione andrà a finanziare laproposta da We.Do: un modello avanzato che integra il mondo del design e dell’arredamento con i nuovi paradigmi dell’innovazione e dei servizi a valore aggiunto: il contract end-to-end e il design to build, il property finding immobiliare, l’integrazione dei temi energetici e delle tecnologie domotiche. I mercati e i pubblici di riferimento, in costante cambiamento, sono quelli degli spazi di vita, di lavoro e di benessere con crescente domanda di soluzioni chiavi in mano integrate e sostenibili. In questo scenario, We.Do Holding si pone come ecosistema di imprese che fa dell’innovazione una garanzia di crescita, dando valore all’intera supply chain e soddisfacendo le nuove tendenze e i nuovi stili di vita e di benessere.Il presidente di We.Do Holding Spaha dichiarato: "Devo prendere atto come Azimut Direct sia uno dei pochi partner finanziari il cui approccio professionale non è circoscritto ai soli dati economico-finanziari, ma considera, invece, la qualità del disegno imprenditoriale delle imprese che intende finanziare, valorizzandone la capacità di innovazione e la sostenibilità, anche quando ciò costituisce un cambiamento radicale delle consuetudini precedenti. È un criterio che richiede attenzione, una maggior competenza diffusa, capacità di analisi dei mercati coinvolti, e che consente alle parti di avere fiducia le une nelle altre. Proprio grazie alla fiducia reciproca, l’operazione si è conclusa con una velocità raramente riscontrabile da parte degli operatori finanziari, ma che invece è richiesta dai mutamenti repentini del mercato dell’abitare"., Amministratore Delegato di Azimut Direct, aggiunge: "Questo finanziamento da 7 milioni di euro, sottoscritto attraverso i nostri fondi di private debt, è un esempio virtuoso di come il direct lending possa accelerare lo sviluppo delle eccellenze italiane. L’operazione è un riconoscimento alla qualità di un piano industriale proiettato verso il futuro dell'abitare sostenibile, un approccio che sposa perfettamente la filosofia dei nostri fondi ESG. Siamo orgogliosi di affiancare il Gruppo We Do holding in questo percorso, confermando il nostro ruolo di ponte tra l’economia reale e gli investitori istituzionali".