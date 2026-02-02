BFF non fa prezzo e mostra un ribasso teorico del 30% dopo profit warning e cambio AD

(Teleborsa) - BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, non riesce a fare prezzo
nella seduta odierna, mostrando un ribasso teorico di circa il 30%
dopo gli annunci negativi fatti questa mattina a mercato chiuso
.
La banca ha avviato azioni di de-risking sul portafoglio factoring in vista di una possibile cartolarizzazione, che comportano un accantonamento straordinario per il 2025
di circa 95 milioni di euro, e ha inoltre effettuato un restatement del patrimonio 2024 per 14 milioni di euro a causa di errori di incassi nel factoring.
L'istituto prevede per il 2025 un utile netto rettificato di circa 150 milioni di euro (+5%) e, sulla base della minore crescita del portafoglio crediti e della performance degli incassi nel 2025, ha rivisto al ribasso i target 2026
, con utile rettificato atteso adesso a 160 milioni di euro da 240 milioni di euro precedenti. Il nuovo piano strategico sarà presentato nella seconda metà del 2026. Inoltre, l'AD Massimiliano Belingheri ha rimesso le sue deleghe
(ma rimane nel CdA come consigliere non esecutivo), e al suo posto è stato nominato Giuseppe Sica.