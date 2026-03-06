Piazza Affari: risultato positivo per BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

FTSE Italia Mid Cap

BFF Bank

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,77%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 3,435 Euro con prima area di resistenza vista a 3,521. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,381.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)