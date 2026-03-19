Milano 11:36
43.807 -2,09%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
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Londra 11:36
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Francoforte 11:36
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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in gennaio

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Unione Europea, Produzione costruzioni (MoM) in gennaio
Unione Europea, Produzione costruzioni in gennaio su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,7%.
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