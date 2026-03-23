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Spese costruzioni USA (MoM) in gennaio
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23 marzo 2026 - 15.10
USA,
Spese costruzioni in gennaio su base mensile (MoM) -0,3%
, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,1%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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