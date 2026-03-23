Milano 23-mar
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Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Spese costruzioni USA (MoM) in gennaio

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Spese costruzioni USA (MoM) in gennaio
USA, Spese costruzioni in gennaio su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,1%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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