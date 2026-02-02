La Freccia di febbraio: con Carolina Kostner a Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Leggenda del pattinaggio artistico, Carolina Kostner, in copertina su La Freccia di febbraio
– disponibile
in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub – ha attraversato epoche e generazioni, passando dall'oro mondiale nel 2012 al bronzo di Sochi 2014. Ora torna sul ghiaccio per raccontare, sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio. Insieme a lei anche Kristian Ghedina,
simbolo dello sci alpino negli anni '90. Al di là delle gare, la manifestazione sportiva lascerà un segno anche grazie all'impegno del Gruppo FS come Mobility Premium Partner
dell'evento. Ai territori coinvolti è destinato infatti un lascito infrastrutturale e sociale che prevede la modernizzazione di dieci stazioni. Mentre nei giorni delle competizioni sarà attivo un sistema di mobilità integrata, che favorisce l'uso del trasporto collettivo e garantisce l'accessibilità, come spiega Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer di FS Italiane.
Nel mese di San Valentino, La Freccia
propone anche due itinerari romantici e poco battuti a Roma e a Milano, tra passeggiate nel verde, viste panoramiche e tesori artistici. Si va poi a Torino, per un viaggio tra caffè storici e specialità al cioccolato, e alla scoperta di miti e leggende delle montagne italiane.
Non mancano le interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura. Alla vigilia del 76esimo Festival di Sanremo,
dal 24 al 28 febbraio, la reginetta dell'indie pop Ditonellapiaga racconta il suo ritorno all'Ariston, mentre Nicola Savino, conduttore del Dopofestival, promette risate, confessioni e domande scomode.
Spazio anche al regista Gabriele Muccino,
nella sale con Le cose non dette e a teatro con A casa tutti bene, al giornalista Aldo Cazzullo con il suo ultimo libro dedicato a San Francesco d'Assisi e a Topo Gigio, protagonista di uno spettacolo teatrale sulla sua storia.Infine, gli appuntamenti culturali.
A Firenze
Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque consente di attraversare linguaggi e visioni dell'artista. A Roma
una mostra celebra Franco Battiato, mentre al MAXXI L'Aquila si ripercorre il lavoro del disegnatore Andrea Pazienza.