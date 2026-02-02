La Freccia di febbraio: con Carolina Kostner a Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Leggenda del pattinaggio artistico,– disponibilein formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub – ha attraversato epoche e generazioni, passando dall'oro mondiale nel 2012 al bronzo di Sochi 2014. Ora torna sul ghiaccio per raccontare, sui canali Eurosport e le piattaforme HBO Max e discovery+, i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio. Insieme a lei anchesimbolo dello sci alpino negli anni '90. Al di là delle gare, la manifestazione sportiva lascerà un segno anche grazie all'dell'evento. Ai territori coinvolti è destinato infatti un lascito infrastrutturale e sociale che prevede la modernizzazione di dieci stazioni. Mentre nei giorni delle competizioni sarà attivo un sistema di mobilità integrata, che favorisce l'uso del trasporto collettivo e garantisce l'accessibilità, come spiegaNel mese di San Valentino,propone anche due itinerari romantici e poco battuti a Roma e a Milano, tra passeggiate nel verde, viste panoramiche e tesori artistici. Si va poi a Torino, per un viaggio tra caffè storici e specialità al cioccolato, e alla scoperta di miti e leggende delle montagne italiane.Non mancano le interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura. Alla vigilia deldal 24 al 28 febbraio, la reginetta dell'indie pop Ditonellapiaga racconta il suo ritorno all'Ariston, mentre Nicola Savino, conduttore del Dopofestival, promette risate, confessioni e domande scomode.Spazio anche al registanella sale con Le cose non dette e a teatro con A casa tutti bene, al giornalista Aldo Cazzullo con il suo ultimo libro dedicato a San Francesco d'Assisi e a Topo Gigio, protagonista di uno spettacolo teatrale sulla sua storia.Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque consente di attraversare linguaggi e visioni dell'artista. Auna mostra celebra Franco Battiato, mentre al MAXXI L'Aquila si ripercorre il lavoro del disegnatore Andrea Pazienza.