TMP Group, nuove commesse da 150 mila euro legate a Milano-Cortina 2026

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazion, ha annunciato l', per un valore complessivo che supera iTMP Group continua le attività che coinvolgono gli allestimenti di alcune delle zone nevralgiche dei Giochi di Milano-Cortina, ovvero. La tech-media company consolida il proprio rapporto lavorativo con uno dei player mondiali più acclamati nella gestione dei grandi allestimenti e produzione eventi e ribadisce il proprio impegno nel supportare la produzione degli allestimenti interni del Villaggio Olimpico Atleti di Milano-Cortina per garantire l'ospitalità adeguata ad atleti e delegazioni di tutto il mondo.