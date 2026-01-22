TMP Group, nuove commesse da 150 mila euro legate a Milano-Cortina 2026

(Teleborsa) - TMP Group
, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazion, ha annunciato l'acquisizione di nuove commesse legate al progetto di Milano-Cortina 2026
, per un valore complessivo che supera i 150.000 euro
.
TMP Group continua le attività che coinvolgono gli allestimenti di alcune delle zone nevralgiche dei Giochi di Milano-Cortina, ovvero la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e il Villaggio Olimpico
. La tech-media company consolida il proprio rapporto lavorativo con uno dei player mondiali più acclamati nella gestione dei grandi allestimenti e produzione eventi e ribadisce il proprio impegno nel supportare la produzione degli allestimenti interni del Villaggio Olimpico Atleti di Milano-Cortina per garantire l'ospitalità adeguata ad atleti e delegazioni di tutto il mondo.