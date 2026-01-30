TMP Group, nuova commessa da 150mila euro per i lavori di Milano-Cortina 2026

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, annuncia una, che la vede operare come partner strategico e consulente per MTD International, realtà internazionale attiva nella produzione di grandi allestimenti.TMP Group affianca MTD International nella consulenza strategica e progettuale per, dislocate sull’intero territorio del Nord Italia.La nuova commessa, dal, si inserisce nel più ampio percorso di coinvolgimento di TMP Group nei progetti legati a MilanoCortina 2026, che vedranno la tech-media company protagonista fino al termine dei Giochi Paralimpici.