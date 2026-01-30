Milano 16:37
TMP Group, nuova commessa da 150mila euro per i lavori di Milano-Cortina 2026

TMP Group, nuova commessa da 150mila euro per i lavori di Milano-Cortina 2026
(Teleborsa) - TMP Group, tech-media company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising, digital marketing ed eventi ibridi ad alto contenuto tecnologico, annuncia una nuova commessa legata a Milano-Cortina 2026, che la vede operare come partner strategico e consulente per MTD International, realtà internazionale attiva nella produzione di grandi allestimenti.

TMP Group affianca MTD International nella consulenza strategica e progettuale per allestimenti delle 15 venue olimpiche, dislocate sull’intero territorio del Nord Italia.

La nuova commessa, dal valore complessivo superiore ai 150.000 euro, si inserisce nel più ampio percorso di coinvolgimento di TMP Group nei progetti legati a MilanoCortina 2026, che vedranno la tech-media company protagonista fino al termine dei Giochi Paralimpici.
