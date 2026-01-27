S&P: superamento costi per Milano-Cortina non graverà su bilanci

(Teleborsa) - Con investimenti relativamente
contenuti nelle sedi olimpiche ma più elevati nelle infrastrutture, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 "costeranno all’Italia meno dell’Expo di Milano del 2015
, quando furono realizzate importanti opere infrastrutturali".
E' quanto emerge dal nuovo report di S&P Global Ratings (“S&P”) che approfondisce come gli investimenti per le Olimpiadi invernali Milano Cortina non graveranno sui bilanci. I contributi statali italiani
- sottolinea Mariamena Ruggiero
- hanno finanziato la maggior parte degli investimenti e hanno protetto i bilanci degli enti locali e regionali (LRG) dalle relative pressioni.
Il report sottolinea che il superamento dei budget dovuto allo shock inflazionistico del 2022-2023 e agli investimenti infrastrutturali aggiuntivi sarà sostenuto principalmente dallo Stato italiano.
Infine, S&P "non prevede effetti finanziari negativi né sul debito pubblico italiano né sugli enti locali e regionali che ospitano i giochi".