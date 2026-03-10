Listini statunitensi passano in positivo mentre il petrolio WTI scivola sotto gli 84 dollari

(Teleborsa) - Dopo un avvio cauto, Wall Street vira in territorio positivo
consolidando il rialzo della seduta precedente, mentre i prezzi del petrolio proseguono ulteriormente la loro discesa
, in scia alle parole del presidente Trump che lunedì ha dichiarato che la guerra con l'Iran è "praticamente completa". I future sul Wti si portano sotto la soglia degli 84 dollari al barile, in ribasso di oltre l'11%.
Il Dow Jones
sale dello 0,53% a 47.995 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 6.823 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,61%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,4%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica
(+0,73%), telecomunicazioni
(+0,65%) e beni di consumo secondari
(+0,50%).