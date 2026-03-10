Milano 17:13
45.242 +2,76%
Nasdaq 17:13
25.078 +0,44%
Dow Jones 17:13
47.930 +0,40%
Londra 17:13
10.399 +1,46%
Francoforte 17:12
23.933 +2,24%

Listini statunitensi passano in positivo mentre il petrolio WTI scivola sotto gli 84 dollari

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Dopo un avvio cauto, Wall Street vira in territorio positivo consolidando il rialzo della seduta precedente, mentre i prezzi del petrolio proseguono ulteriormente la loro discesa, in scia alle parole del presidente Trump che lunedì ha dichiarato che la guerra con l'Iran è "praticamente completa". I future sul Wti si portano sotto la soglia degli 84 dollari al barile, in ribasso di oltre l'11%.

Il Dow Jones sale dello 0,53% a 47.995 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 6.823 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,61%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,4%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+0,73%), telecomunicazioni (+0,65%) e beni di consumo secondari (+0,50%).
