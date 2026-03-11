Avvio in cauto rialzo per i listini statunitensi

(Teleborsa) - Apertura perlopiù in frazionale rialzo a Wall Street
, con il conflitto in Iran
e gli ultimi dati sull’inflazione
statunitense al centro dell’attenzione. Ieri i listini hanno beneficiato delle rassicurazioni del presidente americano Donald Trump sul fatto che la guerra con l'Iran finirà molto presto. I prezzi del petrolio
continuano a mantenersi sotto quota 90 dollari, dopo il massimo di quasi 120 dollari raggiunto nella seduta di lunedì.
Sul fronte macro, l'inflazione a febbraio
è aumentata come da attese dello 0,3% su base mensile, accelerando rispetto al +0,2% del mese precedente. Stabile al 2,4% il dato su base annua. Il dato "core"
, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con quanto stimato dal mercato, dopo il +0,3% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al 2,5%, in linea con il mese precedente e con quanto previsto dal consensus.
Sulle prime rilevazioni
, il Dow Jones
che lima lo 0,31%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.793 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,51%); come pure, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,33%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+0,83%), beni di consumo secondari
(+0,81%) e energia
(+0,49%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali
(-1,17%), beni di consumo per l'ufficio
(-1,01%) e utilities
(-0,57%).