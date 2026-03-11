Milano 14:52
44.758 -0,98%
Nasdaq 14:52
25.000 +0,17%
Dow Jones 14:52
47.403 -0,64%
Londra 14:52
10.320 -0,89%
Francoforte 14:51
23.658 -1,30%

Avvio in cauto rialzo per i listini statunitensi

Avvio in cauto rialzo per i listini statunitensi
(Teleborsa) - Apertura perlopiù in frazionale rialzo a Wall Street, con il conflitto in Iran e gli ultimi dati sull’inflazione statunitense al centro dell’attenzione. Ieri i listini hanno beneficiato delle rassicurazioni del presidente americano Donald Trump sul fatto che la guerra con l'Iran finirà molto presto. I prezzi del petrolio continuano a mantenersi sotto quota 90 dollari, dopo il massimo di quasi 120 dollari raggiunto nella seduta di lunedì.

Sul fronte macro, l'inflazione a febbraio è aumentata come da attese dello 0,3% su base mensile, accelerando rispetto al +0,2% del mese precedente. Stabile al 2,4% il dato su base annua. Il dato "core", più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con quanto stimato dal mercato, dopo il +0,3% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al 2,5%, in linea con il mese precedente e con quanto previsto dal consensus.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones che lima lo 0,31%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.793 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,51%); come pure, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,33%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+0,83%), beni di consumo secondari (+0,81%) e energia (+0,49%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materiali (-1,17%), beni di consumo per l'ufficio (-1,01%) e utilities (-0,57%).

