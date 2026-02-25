OPS Italia, in vista udienza Tribunale il 3 marzo conferma superamento criticità

OPS Italia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan, informa che - su istanza della Procura della Repubblica - ilsezione II^ civile - crisi d’impresa ha fissato l'A questo proposito, la Società comunica che ledalla Procura della Repubblica sonoe che la società, in bonis,e adempie regolarmente alle proprie obbligazioni nel rispetto del piano industriale approvato.La società, nell’ambito del procedimento in questione, è assistita dai suoi legali Sergio Di Nola, Maurizio Fusco, Fabio Nobili, Francesco Spina e Corrado Ferriani.La società comunica, inoltre, cheè stato convocato un, innanzi al notaio, per l’approvazione di unper un importo complessivo dicome già comunicato in data 4 febbraio 2026.Frattanto, la, sulla base della documentazione esaminata, ha espresso undelle 9.676.470 Nuove Azioni oggetto dell’aumento di capitale riservato.