OPS Italia, in vista udienza Tribunale il 3 marzo conferma superamento criticità

(Teleborsa) - OPS Italia, società quotata sul mercato Euronext Milan, informa che - su istanza della Procura della Repubblica - il Tribunale di Milano sezione II^ civile - crisi d’impresa ha fissato l'udienza per il 3 marzo 2026.

A questo proposito, la Società comunica che le criticità evidenziate dalla Procura della Repubblica sono da tempo superate e che la società, in bonis, opera in continuità aziendale e adempie regolarmente alle proprie obbligazioni nel rispetto del piano industriale approvato.

La società, nell’ambito del procedimento in questione, è assistita dai suoi legali Sergio Di Nola, Maurizio Fusco, Fabio Nobili, Francesco Spina e Corrado Ferriani.

La società comunica, inoltre, che per il giorno 26 febbraio 2026 è stato convocato un Consiglio di Amministrazione, innanzi al notaio, per l’approvazione di un aumento di capitale riservato a favore di Carla Taddia e . Ciro Di Meglio per un importo complessivo di 1.650.000 euro, come già comunicato in data 4 febbraio 2026.

Frattanto, la società di revisione Nexia, sulla base della documentazione esaminata, ha espresso un giudizio di congruità sul prezzo di emissione di 0,17 euro delle 9.676.470 Nuove Azioni oggetto dell’aumento di capitale riservato.

