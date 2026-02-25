OPS Italia, in vista udienza Tribunale il 3 marzo conferma superamento criticità

(Teleborsa) - OPS Italia
, società quotata sul mercato Euronext Milan, informa che - su istanza della Procura della Repubblica - il Tribunale di Milano
sezione II^ civile - crisi d’impresa ha fissato l'udienza per il 3 marzo 2026
.
A questo proposito, la Società comunica che le criticità evidenziate
dalla Procura della Repubblica sono da tempo superate
e che la società, in bonis, opera in continuità aziendale
e adempie regolarmente alle proprie obbligazioni nel rispetto del piano industriale approvato.
La società, nell’ambito del procedimento in questione, è assistita dai suoi legali Sergio Di Nola, Maurizio Fusco, Fabio Nobili, Francesco Spina e Corrado Ferriani.
La società comunica, inoltre, che per il giorno 26 febbraio 2026
è stato convocato un Consiglio di Amministrazione
, innanzi al notaio, per l’approvazione di un aumento di capitale riservato a favore di Carla Taddia e . Ciro Di Meglio
per un importo complessivo di 1.650.000 euro,
come già comunicato in data 4 febbraio 2026.
Frattanto, la società di revisione Nexia
, sulla base della documentazione esaminata, ha espresso un giudizio di congruità sul prezzo di emissione di 0,17 euro
delle 9.676.470 Nuove Azioni oggetto dell’aumento di capitale riservato.