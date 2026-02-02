Orsero lancia la Guidance 2026: ricavi fino a 1,74 miliardi e focus su investimenti e cassa

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Orsero
ha approvato le proiezioni di budget
per l'esercizio 2026
, delineando un quadro di consolidamento per le ottime performance del proprio core business. La Financial Guidance rilasciata dalla società stima ricavi netti
compresi in una forchetta tra 1.700 e 1.740 milioni di euro
, con un Adjusted EBITDA
atteso tra 78 e 83 milioni di euro
. L’utile netto adjusted
dovrebbe attestarsi tra i 25 e i 29 milioni di euro, confermando una dimensione reddituale soddisfacente e resiliente nonostante le variabili di mercato.
L'analisi per divisione operativa
evidenzia dinamiche divergenti tra i comparti del gruppo. Nella Business Unit Distribuzione
si prevede un incremento dei ricavi, sebbene a fronte di volumi di banane inferiori dovuti alla pressione concorrenziale sui prezzi; la marginalità della divisione resta comunque stabile su ottimi livelli. Al contrario, la Business Unit Shipping
sconterà una flessione sia nei ricavi che nella redditività, causata da un fattore di carico previsto inferiore ai livelli record registrati nel 2025 e da un contestuale aumento dei costi operativi.
Sotto il profilo patrimoniale
, la società ha programmato investimenti in attivo immobilizzato
operativo tra 14 e 16 milioni di euro. Di questa cifra, circa 5 milioni saranno destinati specificamente all'espansione delle strutture in Spagna
e al potenziamento delle attività fresh-cut in Italia. L'ottima generazione di cassa operativa attesa sarà in grado di supportare sia questi interventi tecnici sia la remunerazione degli azionisti, consentendo al contempo un ulteriore miglioramento della Posizione Finanziaria Netta.
La struttura finanziaria attesa
, con una PFN
stimata tra 107 e 102 milioni di euro
, include già gli effetti contabili del rinnovo triennale del contratto di noleggio per la quinta nave della flotta shipping. Tale stabilità finanziaria, unita alla resilienza del margine operativo, pone Orsero in una condizione ottimale per sostenere i rilevanti investimenti previsti per la crescita e per proseguire con determinazione la propria politica di dialogo e valore verso tutti gli stakeholder.