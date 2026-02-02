Orsero lancia la Guidance 2026: ricavi fino a 1,74 miliardi e focus su investimenti e cassa

Orsero

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato le proiezioni diper l', delineando un quadro di consolidamento per le ottime performance del proprio core business. La Financial Guidance rilasciata dalla società stimacompresi in una forchetta, con unatteso. L’dovrebbe attestarsi tra i 25 e i 29 milioni di euro, confermando una dimensione reddituale soddisfacente e resiliente nonostante le variabili di mercato.L'analisi perevidenzia dinamiche divergenti tra i comparti del gruppo. Nellasi prevede un incremento dei ricavi, sebbene a fronte di volumi di banane inferiori dovuti alla pressione concorrenziale sui prezzi; la marginalità della divisione resta comunque stabile su ottimi livelli. Al contrario, lasconterà una flessione sia nei ricavi che nella redditività, causata da un fattore di carico previsto inferiore ai livelli record registrati nel 2025 e da un contestuale aumento dei costi operativi.Sotto il, la società ha programmatooperativo tra 14 e 16 milioni di euro. Di questa cifra, circa 5 milioni saranno destinati specificamente all'espansione delle strutture ine al potenziamento delle attività fresh-cut in Italia. L'ottima generazione di cassa operativa attesa sarà in grado di supportare sia questi interventi tecnici sia la remunerazione degli azionisti, consentendo al contempo un ulteriore miglioramento della Posizione Finanziaria Netta.La, con unastimata, include già gli effetti contabili del rinnovo triennale del contratto di noleggio per la quinta nave della flotta shipping. Tale stabilità finanziaria, unita alla resilienza del margine operativo, pone Orsero in una condizione ottimale per sostenere i rilevanti investimenti previsti per la crescita e per proseguire con determinazione la propria politica di dialogo e valore verso tutti gli stakeholder.