First Capital, l'utile vola a 15,7 milioni di euro nel 2025 grazie a performance portafoglio

(Teleborsa) - First Capital , holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto consolidato di 15,73 milioni di euro (0,21 milioni nel 2024). Il Margine di Interesse è passato da -0,82 milioni al 31 dicembre 2024 a -1,93 milioni di euro al 31 dicembre 2025, risultanti da interessi attivi e cedole per 0,61 milioni (0,63 milioni nel 2024) ed interessi passivi per -2,54 milioni (-1,45 milioni nel 2024).



Si registrano Commissioni Nette di 1,88 milioni di euro (0,44 milioni nel 2024), riferibili all'attività di Value Track SIM. Il Margine di Intermediazione raggiunge 21,91 milioni, a fronte di 2,69 milioni nell'anno precedente. Tale risultato è riconducibile soprattutto al miglioramento del fair value dei titoli in portafoglio durante l'esercizio, che contribuiscono per 20,03 milioni (euro 1,12 milioni nel 2024). L'incremento di valore è trainato in particolare dall'apprezzamento in Borsa delle partecipazioni in Generalfinance , Cy4Gate , Orsero e Next Geosolutions . Concorrono alla formazione del Margine di Intermediazione anche dividendi da partecipate per 1,98 milioni di euro (1,83 milioni nel 2024) e altre voci minori.



La posizione finanziaria netta, calcolata detraendo dai debiti finanziari la liquidità disponibile e i c.d. cash equivalents (iscritti in parte tra le Attività al fair value con impatto sulla redditività complessiva ed in parte tra le Attività al fair value con impatto a conto economico), è rappresentata da cassa netta per 1,5 milioni di euro (debito netto per 14,7 milioni al 31 dicembre 2024).



"Il 2025 è stato per First Capital un anno di intensa attività operativa e di risultati finanziari di eccellenza, che confermano la solidità del nostro modello e la qualità del portafoglio costruito nel tempo - ha commentato Stefano Di Meo, Direttore Generale di First Capital - Abbiamo finalizzato investimenti per circa 15 milioni di euro, in alcuni casi assumendo il ruolo di anchor investor, in linea con la nostra filosofia. Sul fronte dei disinvestimenti, abbiamo realizzato un'importante exit con un ritorno superiore al 40% in termini di IRR e ridotto selettivamente alcune posizioni in forte plusvalenza, cogliendo le opportunità offerte dal mercato. Parallelamente, abbiamo ottimizzato la struttura finanziaria attraverso l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario da 25 milioni di euro e l'estinzione anticipata del precedente convertibile, per metà trasformato in capitale, rafforzando così la nostra capacità di investimento futura. In coerenza con i risultati conseguiti, nel corso dell'esercizio abbiamo distribuito dividendi ordinari e straordinari per complessivi 4,5 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 2,6 milioni già deliberati ed in pagamento a maggio 2026: un segnale concreto di attenzione verso i nostri azionisti e di fiducia nelle prospettive di lungo periodo. In un contesto che, all'inizio del 2026, è tornato più volatile ed incerto, restiamo fedeli ai principi che da sempre guidano First Capital: capitale paziente, rigorosa disciplina nella selezione degli investimenti e presenza attiva nelle società partecipate. Sono questi i fattori che ci hanno consentito di creare valore in modo sostenibile e sui quali continueremo a fare leva anche in futuro".



(Foto: © rawpixel)

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