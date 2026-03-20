Diasorin: ricavi a 1,195 miliardi (+1%), dividendo +8,3%

(Teleborsa) - Diasorin
ha chiuso il 2025 con ricavi
pari a 1,195 miliardi (+1% a tassi di cambio correnti, effetto cambio negativo pari a 34 mln). Al netto del business Covid, la crescita risulta pari al +5% a tassi di cambio costanti, in linea con la guidance dell'anno. L'ebitda adjusted
ammonta a 394 milioni, in linea a tassi di cambio correnti, l'utile netto adjusted a 223 milioni (-6%) mentre l'utile netto scende del 20% a 150 milioni.
Proposto il pagamento di un dividendo
pari a 1,3 euro per azione, in crescita dell'8,3%.
La guidance 2026
a tassi di cambio costanti prevede ricavi in crescita tra il 5% e il 6% e un ebitda adjusted margin pari al 32%-33%. La guidance, precisa Diasorin, "non tiene conto dei potenziali impatti negativi derivanti dall'attuale conflitto militare nell'area del Medio Oriente, che potrebbero riflettersi sulle vendite del gruppo nella regione" ed "esclude, inoltre, le possibili ricadute indirette del conflitto stesso, incluse maggiori difficoltà logistiche e distributive, anche verso l'area Asia-Pacifico, nonché potenziali effetti inflattivi su costi e supply chain connessi all'attuale contesto geopolitico".
La società ha inoltre avviato il programma di acquisto di azioni proprie
fino a un massimo di 250 milioni di euro finalizzato alla remunerazione degli azionisti.