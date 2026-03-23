Egla, ricavi stabili a cambi costanti ma margini sotto pressione: focus su cassa nel 2026

(Teleborsa) - EuroGroup Laminations (EGLA) , società quotata su Euronext Milan e leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati a 831 milioni di euro (-4,4% rispetto agli 869 milioni del 2024, ma sostanzialmente stabili a cambi costanti con -1,8%). Il risultato risente di un anno difficile per il segmento E-mobility solutions, parzialmente compensato dalla tenuta del segmento Industrial & Infrastructure solutions.



Il segmento E-mobility solutions – che rappresenta il 62% dei ricavi – registra un calo dell'8,5% a 514 milioni, penalizzato dalla contrazione dei volumi in USA e in misura minore in Europa, in un contesto macroeconomico avverso nella seconda metà dell'anno. In controtendenza l'Asia, dove i ricavi raddoppiano (+100,8%) grazie al consolidamento delle controllate cinesi e all'ingresso nel mercato indiano con Kumar Precision Stampings. Il segmento Industrial & Infrastructure solutions cresce del 3,1% a 317 milioni, confermando il suo ruolo di stabilizzatore.



La pressione sui volumi si riflette sui margini: l'EBITDA adjusted scende a 88,7 milioni (margin al 10,7% dal 13,3% del 2024) per effetto della minore leva operativa, mentre il risultato netto è sostanzialmente in pareggio a -0,1 milioni rispetto ai 36,5 milioni del 2024. L'indebitamento finanziario netto migliora leggermente a 219,4 milioni, grazie a una solida generazione di cassa operativa di 124 milioni.



Marco Arduini, Amministratore Delegato di EGLA, ha commentato: "Il 2025 è stato un anno di ulteriore trasformazione nel settore E-mobility solutions caratterizzato dall'evoluzione del quadro normativo e da un progressivo riassestamento delle strategie di elettrificazione da parte dei costruttori. In questo scenario, il Gruppo ha dimostrato la resilienza del proprio modello operativo grazie alla solidità del portafoglio clienti, alla diversificazione geografica e al contributo della business unit Industrial & Infrastructure solutions. Guardando al 2026, che si configura come una fase di transizione del ciclo, il nostro focus sarà rivolto in particolare alla generazione di cassa."



Per il 2026 il gruppo attende ricavi tra 700 e 750 milioni, un EBITDA adjusted margin intorno all'11% e un flusso di cassa operativo positivo con investimenti di circa 45 milioni. Il portafoglio ordini E-mobility solutions si attesta a 2,7 miliardi, con una pipeline di 2,1 miliardi.

Condividi

```