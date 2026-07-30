Milano 15:01
51.795 +0,68%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 15:00
10.960 +0,48%
Francoforte 15:01
25.527 +0,26%

Parigi: in calo Danone

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Danone
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di alimenti e bevande, che presenta una flessione del 2,52% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Danone rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'andamento di breve periodo di Danone mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 70,06 Euro e supporto a 68,12. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```