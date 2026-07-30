Parigi: in calo Danone

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di alimenti e bevande , che presenta una flessione del 2,52% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Danone rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'andamento di breve periodo di Danone mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 70,06 Euro e supporto a 68,12. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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