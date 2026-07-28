Parigi: brillante l'andamento di Danone

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di alimenti e bevande , che avanza bene del 2,12%.



Lo scenario su base settimanale di Danone rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di breve periodo di Danone mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 72,6 Euro e supporto a 71,7. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 73,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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