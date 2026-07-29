Parigi: Danone in forte calo

(Teleborsa) - A picco il produttore di alimenti e bevande , che presenta un pessimo -3,82%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danone , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Danone rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 70,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 69,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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