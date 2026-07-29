Parigi: Danone in forte calo
(Teleborsa) - A picco il produttore di alimenti e bevande, che presenta un pessimo -3,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danone, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Danone rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 70,21 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 69,03. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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