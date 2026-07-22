Milano 14:11
52.745 +0,88%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:11
10.735 +1,40%
Francoforte 14:11
25.076 +0,26%

Parigi: in calo Danone

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Danone
Ribasso composto e controllato per il produttore di alimenti e bevande, che presenta una flessione del 2,63% sui valori precedenti.
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