Parigi: rosso per Danone

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di alimenti e bevande , che mostra un decremento del 2,63%.



L'andamento di Danone nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Danone , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 70,02 Euro. Primo supporto visto a 69,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 68,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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