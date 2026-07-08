Piazza Affari: rosso per Safilo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un decremento dell'1,86%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo della big dell'occhialeria mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,738 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,659. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,817.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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