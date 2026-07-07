Piazza Affari: risultato positivo per Safilo

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di occhiali da sole e da vista , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,15%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di Safilo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,779 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 1,725. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,833.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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