Milano 10:29
43.943 +0,55%
Nasdaq 19-mar
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Dow Jones 19-mar
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Londra 10:29
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Germania, Prezzi produzione (MoM) in febbraio

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Germania, Prezzi produzione (MoM) in febbraio
Germania, Prezzi produzione in febbraio su base mensile (MoM) -0,5%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era +0,3%).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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