Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio
Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 2 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 60.714. Primo supporto visto a 60.240. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 60.022.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)