Banca Mediolanum, Equita alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita
incrementa a 21 euro
per azione (+8%) il target price
su Banca Mediolanum
, big italiano del risparmio gestito, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo che a dicembre la società ha riportato
una raccolta netta solida e sopra le attese.
Il broker evidenzia anche che i dati di raccolta gestita sono "estremamente positivi" (11% degli AUM annualizzati). L'assenza di vincoli sulla destinazione del recupero di imposte IRAP, unita a performance fee più elevate, consente ulteriore flessibilità per una distribuzione di dividendi potenzialmente più generosa
rispetto alla stima di Equita di 1,05 euro per azione (yield 5,3%) e alla guidance di un DPS 2025 superiore a 1 euro per azione. Il DPS base FY24 è pari a 0,75 euro, a cui si aggiungono circa 0,2 euro derivanti dalla vendita della partecipazione in Mediobanca
.
Gli analisti evidenziano che "il titolo sta trattando con un P/E adj. 2026E = 15x - nella parte alta del range storico - giustificato dal solido momentum sulla raccolta, che ci aspettiamo proseguire anche nel 2026
(nostra stima +7,8% degli AUM annualizzati)".