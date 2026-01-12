Milano 14:11
Banca Mediolanum, Equita alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita incrementa a 21 euro per azione (+8%) il target price su Banca Mediolanum, big italiano del risparmio gestito, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che a dicembre la società ha riportato una raccolta netta solida e sopra le attese.

Il broker evidenzia anche che i dati di raccolta gestita sono "estremamente positivi" (11% degli AUM annualizzati). L'assenza di vincoli sulla destinazione del recupero di imposte IRAP, unita a performance fee più elevate, consente ulteriore flessibilità per una distribuzione di dividendi potenzialmente più generosa rispetto alla stima di Equita di 1,05 euro per azione (yield 5,3%) e alla guidance di un DPS 2025 superiore a 1 euro per azione. Il DPS base FY24 è pari a 0,75 euro, a cui si aggiungono circa 0,2 euro derivanti dalla vendita della partecipazione in Mediobanca.

Gli analisti evidenziano che "il titolo sta trattando con un P/E adj. 2026E = 15x - nella parte alta del range storico - giustificato dal solido momentum sulla raccolta, che ci aspettiamo proseguire anche nel 2026 (nostra stima +7,8% degli AUM annualizzati)".
