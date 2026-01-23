Giappone, economia più forte e tassi stabili mentre il Paese si prepara alle urne

(Teleborsa) - A due settimane dalle elezioni generali lampo, che potrebbero ridisegnare gli equilibri politici del Paese, la Banca del Giappone sceglie una strada di cauto ottimismo.L’istituto centrale, in un clima di crescente attenzione,economica e, livello raggiunto solo dopo il rialzo di dicembre, il primo così significativo in trent’anni. La decisione arriva mentre laspinge per politiche fiscali espansive e un approccio più morbido sui tassi.La banca centrale mostra un cauto ottimismo: la crescita prevista per il 2025-2026 sale allo 0,9%, mentre quella dell’anno successivo raggiunge l’1%. La Bank of Japan (BoJ) attribuisce questo miglioramento a un contesto globale in ripresa e a una dinamica interna sostenuta da salari in aumento, prezzi moderatamente in crescita e condizioni finanziarie ancora accomodanti. Nonostante ciò, il board non è compatto:dei tassi fino all’1%, avvertendo che i rischi inflazionistici pendono verso l’alto. La maggioranza, però, preferisce mantenere la rotta.La BoJ prevede chenella prima metà dell’anno, pur mantenendo una dinamica di fondo solida. I salari in crescita e i servizi che continuano a registrare aumenti superiori al 2% sostengono un’inflazione “sottostante” che, secondo gli analisti, dovrebbe mantenere vivo il percorso di normalizzazione monetaria. I dati di dicembre confermano questa lettura: inflazione complessiva al 2,1%, la più bassa dal marzo 2022 ma ancora sopra il target per il quarantacinquesimo mese consecutivo. La misura “core-core”, che esclude i prezzi di prodotti alimentari freschi ed energia, resta più alta, al 2,9%.Nonostante il ciclo di rialzi, icontinuano a mostrare tensioni. I rendimenti toccano i massimi da decenni, alimentando timori fiscali e spingendo gli investitori verso l’estero. Il risultato è un yen indebolito, scivolato di oltre il 4% contro il dollaro dalla nomina di Takaichi, fino a sfiorare quota 159. Ilinterviene con toni severi, avvertendo contro movimenti “unilaterali” della valuta e promettendo un monitoraggio dei mercati con “massima urgenza”.Il governo ha messo in campo un budget record da 783 miliardi di dollari per il prossimo anno, accompagnato da un pacchetto di stimoli da 135 miliardi destinato alle famiglie colpite dall’aumento dei prezzi. Questa espansione della, però, alimenta dubbi sulla sostenibilità del debito e sulla pressione che potrebbe esercitare sui rendimenti, già in forte rialzo.Gli analisti guardano con attenzione al percorso della BoJ. Secondo Masahiko Loo di State Street, l’istituto potrebbe procedere con un solo rialzo nel 2026 e un altro nel 2027, portando il tasso terminale all’1,25%. Ma se lo yen dovesse superare la soglia psicologica dei 160 contro il dollaro, lo scenario cambierebbe rapidamente, con la possibilità di due rialzi già quest’anno.In un contesto già complesso, la politica aggiunge un ulteriore livello di incertezza. La premier Takaichi scioglie la Camera bassa e convoca. Una scelta che potrebbe rafforzare il suo mandato o, al contrario, rimescolare le carte proprio mentre la BoJ tenta di guidare il Paese lungo un delicato percorso di normalizzazione economica.