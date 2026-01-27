High Quality Food firma il preliminare per la nuova sede operativa di Roma

High Quality Food

(Teleborsa) -, primario operatore del settore agro-industriale di alta qualità, capofila dell’omonimo Gruppo, comunica che in data odierna ha sottoscritto un contratto preliminare vincolante per l’acquisto della futura nuova sede operativa di Roma, sita in Via di Cervara 75, nell’ambito del progetto di investimenti già precedentemente comunicato.A fronte della sottoscrizione di tale contratto preliminare, la Società ha versato in data odierna 530.000 euro a titolo di acconto.Il costo complessivo dell’acquisto dell’immobile è pari a 5.300.000 di euro.Il, previsto per il mese di novembre 2026, comporterà pertanto un pagamento di ulteriori 4.770.000, in funzione del quale verrà emessa la seconda tranche del POC di Proposta Terza di 2.000.000 come già precedentemente reso noto., ha dichiarato: "Con l’acquisto dell’Immobile di Roma, HQF realizzerà la parte più importante del suo progetto di Agroindustria, ampliando notevolmente la propria capacità produttiva e aprendosi a nuove certificazioni e quindi a nuovi mercati".