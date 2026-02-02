Beer&Food Attraction 2026: il mercato delle birre vale 10,4 miliardi

(Teleborsa) - Il conto alla rovescia è iniziato per Beer&Food Attraction
, l’evento europeo di riferimento per il mondo della birra, delle bevande e della mixology,
in programma alla Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio 2026
e organizzato da Italian Exhibition Group (IEG).
Con oltre 600 brand
, l’11esima edizione Beer&Food Attraction conferma il ruolo di riferimento per la community brassicola, dai microbirrifici artigianali ai grandi gruppi industriali, proponendo la più ampia esposizione di birre in Europa. La manifestazione racconta un comparto che secondo Assobirra vale oggi 10,4 miliardi di euro.
In crescita anche le birre artigianali, con oltre 183 milioni di atti di acquisto e le birre low e no alcohol
: secondo i dati CREST di Circana, dal 2019 gli atti di acquisto delle birre analcoliche sono aumentati del +79%, passando da 28 a 49 milioni, con un +18% nell’ultimo anno.
Un’evoluzione riconosciuta anche dal premio Birra dell’Anno, organizzato da UnionBirrai,
che introduce una categoria dedicata alle low/no alcol, accanto a focus su trend e modelli di business del settore, come l’evento di Assobirra "il valore della birra nel fuori casa italiano
" dedicato all’analisi dei consumi e del ruolo della birra alla spina.
All’interno di Beer&Food Attraction si terrà inoltre l’ottava edizione di BBTech Expo
, dedicata a tecnologie, materie prime e soluzioni per birre e bevande
. La fiera rafforza inoltre il proprio focus sul mondo mixology con il debutto di Mixology Attraction,
area dedicata alla beverage & bar industry e vetrina ideale per spirits, cocktail, soft drink e low & no alcohol.