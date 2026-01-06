Milano 16:37
45.876 +0,06%
Nasdaq 16:37
25.550 +0,59%
Dow Jones 16:37
49.115 +0,28%
Londra 16:37
10.137 +1,32%
Francoforte 16:37
24.879 +0,04%

Germania, inflazione dicembre cresce meno delle attese dell'1,8%

Economia, Macroeconomia
Germania, inflazione dicembre cresce meno delle attese dell'1,8%
(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione tedesca a dicembre 2025. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni significative su base mensile, rispetto al +0,3% del consensus, dopo il -0,2% del mese precedente.

Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +1,8%, dopo il +2,3% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.

L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,2%, rispetto al -0,5% precedente e al +0,4% atteso. Su anno si registra un incremento del 2%, dopo il +2,6% del mese precedente e sotto il +2,2% del consensus.
Condividi
```