Germania, inflazione dicembre cresce meno delle attese dell'1,8%

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione tedesca a dicembre 2025. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni significative su base mensile, rispetto al +0,3% del consensus, dopo il -0,2% del mese precedente.Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +1,8%, dopo il +2,3% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,2%, rispetto al -0,5% precedente e al +0,4% atteso. Su anno si registra un incremento del 2%, dopo il +2,6% del mese precedente e sotto il +2,2% del consensus.