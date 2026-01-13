USA, inflazione stabile al 2,7% a dicembre. In linea con attese

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti risulta in linea con le attese degli analisti. Secondo il(BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato,, un aumento dello 0,3% su base mensile, come nel mese precedente e stimato dagli analisti., la crescita dell'inflazione è stata del 2,7% allo stesso ritmo del mese precedente e uguale a quanto atteso dal consensus.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia,, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, inferiore al +0,3% stimato dal mercato, dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,6%, uguale al mese precedente e inferiore al +2,7% del consensus.