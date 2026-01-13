Milano 15:04
USA, inflazione stabile al 2,7% a dicembre. In linea con attese

(Teleborsa) - L'inflazione negli Stati Uniti risulta in linea con le attese degli analisti. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato, nel mese di dicembre, un aumento dello 0,3% su base mensile, come nel mese precedente e stimato dagli analisti.

Su base annua, la crescita dell'inflazione è stata del 2,7% allo stesso ritmo del mese precedente e uguale a quanto atteso dal consensus.

Il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, inferiore al +0,3% stimato dal mercato, dopo il +0,2% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +2,6%, uguale al mese precedente e inferiore al +2,7% del consensus.

