USA, aumenta la produttività del settore non agricolo nel terzo trimestre

Costo unitario del lavoro -1,9%

(Teleborsa) - Nel 3° trimestre del 2025 la produttività del settore non agricolo in USA è stimata in aumento del 4,9% su base trimestrale, in linea con il consensus, dopo il +4,1% dei tre mesi precedenti (dato rivisto da +3,3%).

Secondo la stima preliminare del Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, il costo per unità di lavoro (escluso il settore agricolo) è diminuito invece del'1,9%, oltre le stime degli analisti che si attendevano una variazione nulla, dopo aver registrato un decremento maggiore pari al 2,9% nel 2° trimestre 2025 (rivisto da +1,0%).
