Enel, lunedì al via buyback di 3,2 milioni di azioni per Piano LTI 2025

(Teleborsa) - Enel
ha comunicato che avvierà
il prossimo lunedì 12 gennaio un programma di acquisto di 3,2 milioni di azioni proprie
, equivalenti a circa lo 0,0315% del capitale sociale, in attuazione dell'autorizzazione assembleare del 22 maggio 2025 e della delibera del Consiglio di Amministrazione.
Il programma, della durata
massima fino al 27 febbraio 2026
, fa sapere il Gruppo, è destinato al Piano di incentivazione di lungo termine 2025 (Piano LTI 2025
) per il management di Enel e società controllate.
Sulla base del prezzo di chiusura del titolo Enel di 9,271 euro all'8 gennaio 2026 (Euronext Milan), l'esborso stimato
è di circa 29,7 milioni di euro
. L'esecuzione è affidata a un intermediario indipendente.
Attualmente, il Gruppo energetico detiene 133.554.875 azioni proprie (1,3137% del capitale); le controllate non ne possiedono. Oltre alle azioni acquistate, saranno utilizzate quelle già in portafoglio e non impiegate nei precedenti piani di incentivazione di lungo termine.