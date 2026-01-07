Enel, in corso l'emissione dual-tranche di bond ibridi per almeno 1,35 miliardi di euro

Enel

S&P

Moody's

(Teleborsa) -, colosso energetico italiano,. Ne dà conto, assegnando un rating "BB+" agli strumenti proposti. S&P segnala che, nell'ambito dell'operazione, Enel intende rifinanziare il suo bond ibrido da 750 milioni di euro, con prima data di rimborso anticipato il 24 agosto 2026, e il bond ibrido da 600 milioni di euro, con data di rimborso anticipato il 10 dicembre 2026.L'importo dell'emissione sarà pari ad almeno 1,35 miliardi di euro, ma, afferma S&P. Quest'ultimo caso rappresenterebbe un aumento netto di 650 milioni di euro dell'hybrid capital stock complessivo di Enel.ha invece assegnato un rating "Baa3" alle obbligazioni ibride in emissione. Il rating Baa3 è di due notch inferiore al rating senior di Enel di Baa1, riflettendo le caratteristiche delle obbligazioni ibride. Sono perpetue, fortemente subordinate ed Enel può optare per il differimento delle cedole su base cumulativa. Il rating èemesse dalla società.