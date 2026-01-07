Milano 6-gen
Enel, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy

Enel, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha incrementato a 11 euro per azione (dai precedenti 10 euro) il target price su Enel, colosso energetico italiano, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.
