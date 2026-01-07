Milano
oppure accedi con
Enel, Goldman Sachs incrementa target price e conferma Buy
Energia
,
Finanza
,
Consensus
07 gennaio 2026 - 08.30
(Teleborsa) -
Goldman Sachs
ha incrementato a
11 euro
per azione (dai precedenti 10 euro) il
target price
su
Enel
, colosso energetico italiano, confermando la
raccomandazione
"
Buy
" sul titolo.
