Debito italiano, vita media a 6,92 anni. I BTP rappresentano il 71,5%
(Teleborsa) - La vita media del debito italiano in circolazione è di 6,92 anni. È quanto emerge dall'aggiornamento al 31 dicembre 2025 del Dipartimento del Tesoro del MEF.

Guardando alla composizione dei Titoli di Stato in circolazione a fine 2025 (2.628 miliardi di euro), i BTP rappresentano il 71,50% del totale, seguono i BTP indicizzati con il 8,38%, i BOT con il 5,03%, i CCTeu con il 4,59%, i BTP Valore con il 3,67%, i BTP Green con il 2,28 %, il BTP Italia con il 2,03%, i titoli in valuta con il 1,74% e in fine i BTP Futura con lo 0,78%.
