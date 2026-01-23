Lavoro domestico coinvolge 3,3 milioni di soggetti: impatto su PIL rilevante

(Teleborsa) -contra oltre- fra famiglie datrici di lavoro e lavoratori regolari - cui si aggiungono(il 48,8% del totale) che portano i soggetti coinvolti ad. È questa la fotografia scattata dal Settimo Rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dallLecensite dall'INPSa fine 2024 eranorispetto all’anno precedente. La concentrazione maggiore si registra in Lombardia (170 mila) e Lazio (152 mila). La componentesi attesta al 58%, mentre è trascurabile la componente straniera che si attesta intorno al 5%. L’analisi per fascia d’età evidenzia undei datori di lavoro: il 37,9% ha almeno 80 anni ed il 28,5% ha meno di 60 anni.Nel 2024 ieranorispetto all’anno precedente. Il calo più marcato riguarda gli uomini stranieri (-9,1%). Nel complesso, il settore continua a essere caratterizzato da una, pari a quasi il 90%, e da una maggioranza di(circa il 70%). Il 2024 segna anche il sorpasso delle badanti sulle colf: se nel 2015 le badanti rappresentavano il 42,7% del totale, nel 2024 raggiungono il 50,5% dei lavoratori domestici censiti dall’INPS.Ildel lavoro domestico sul PIL è: ildi euro, pari allonazionale. Le famiglie italiane sostengono unadi euro, che include sia il lavoro regolare sia quello sommerso. L’analisi delle retribuzioni conferma una forte concentrazione nelle fasce medio-basse (meno di 3mila euro annui).L’impegno economico delle famiglie genera un, che nel 2024 ha, per un’assistenza istituzionalizzata a oltre 800 mila anziani non autosufficienti. Sul piano fiscale, i lavoratori regolari hanno garantitodi euro tra contributi e imposte, ma con l'emergere del sommerso, il gettito potrebbe quasi raddoppiare, raggiungendo i 2,5 miliardi di euro.