Milano 16:41
46.336 +0,72%
Nasdaq 16:41
25.437 -1,17%
Dow Jones 16:41
49.446 +0,08%
Londra 16:41
10.288 -0,52%
Francoforte 16:41
24.754 -0,17%

Londra: giornata depressa per Burberry

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Burberry
(Teleborsa) - Pressione sulla maison del lusso inglese, che tratta con una perdita del 2,78%.

Lo scenario su base settimanale di Burberry rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la casa di moda britannica, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,53 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,96 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```