Londra: su di giri Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,69%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44,05 sterline. Primo supporto visto a 42,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 42,05.
