Mid-Small Cap, Intermonte: nel 2026 tornano sotto i riflettori

(Teleborsa) - Lo scenario per i mercati nel 2026 appare "positivo", anche se il quadro macro-politico presenta "elementi di incertezza non ancora prezzati"; aree chiave come la Germania dovrebbero beneficiare di politiche espansive, mentre l'Italia dovrebbe proseguire nel suo percorso virtuoso di riduzione del rischio Paese. Questi fattori supportano una "". Lo si legge nel report mensile di Intermonte sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research."Dal punto di vista settoriale, vediamo, un segmento che ha sottoperformato nel 2025 e che include società di qualità elevata - viene sottolineato - Con un approccio selettivo, riteniamo che storie di investimento interessanti possano essere individuate anche nei segmenti consumer e industrial, con aziende che si sono affermate con successo sui mercati internazionali grazie alla flessibilità dei loro modelli di business, alla qualità dei loro prodotti e all'affidabilità dei loro marchi. Infine, riteniamo che il, poiché tratta attualmente a multipli valutativi molto attraenti".La liquidità per le mid e small cap "resta mista, ma ci aspettiamo che l'avvio operativo del Fondo Strategico Nazionale indiretto (atteso raggiungere una raccolta complessiva di circa 1 miliardo di euro) possa servire ad alimentare un miglioramento e una", afferma Randone.